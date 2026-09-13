Идеальный автодом Neo Liner – но только для тех, кто не любит засиживаться допоздна

На выставке Caravan Salon 2026 в Дюссельдорфе немецкий бренд Frankia представил потенциальный хит для путешествий вдвоем – компактный интегральный автодом .
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