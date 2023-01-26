Военное обозрение

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Рогозин: Боевой робот «Маркер» способен уничтожать танки Leopard 2 и M1 Abrams

Рогозин: Боевой робот «Маркер» способен уничтожать танки Leopard 2 и M1 Abrams

Боевой робот «Маркер» способен в автоматическом режиме уничтожать танки Leopard 2 и M1 Abrams. Такие задачи позволяет решать наличие у него электронного каталога целей, ориентируясь на который он обнаруживает и поражает вражескую технику.

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