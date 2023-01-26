Рогозин: Боевой робот «Маркер» способен уничтожать танки Leopard 2 и M1 Abrams

Боевой робот «Маркер» способен в автоматическом режиме уничтожать танки Leopard 2 и M1 Abrams. Такие задачи позволяет решать наличие у него электронного каталога целей, ориентируясь на который он обнаруживает и поражает вражескую технику.
Популярные статьи
- В небе над Артёмовском был сбит вертолёт Ми-8 ВСУ, пытавшийся эвакуировать старший офицерский состав
- Бежавшего в Норвегию командира одного из подразделений ЧВК «Вагнер» собираются интернировать в Россию
- Депутат бундестага ФРГ Быстрон назвал передачу танков Украине попранием всех послевоенных принципов Германии
Свежие комментарии