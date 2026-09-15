The Scrubs Episode That Proved The Revival Was The Real Deal — And How It Sets Up Season 2

The Scrubs cast, creator Bill Lawrence and showrunner Aseem Batra revisit Cox's pivotal Season 1 storyline and reveal the significant role it plays in Season 2.
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