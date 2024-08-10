Росатом: Курская АЭС работает в штатном режиме

Курская атомная электростанция работает в штатном режиме. Об этом РИА Новости сообщили в Росатоме. В компании добавили, что у станции работают энергоблоки № 3 и 4, а энергоблоки № 1 и 2 находятся в режиме эксплуатации "без генерации".