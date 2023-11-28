Подполковник из Мордовии получил 12 лет тюрьмы за взятку в биткоинах

Верховный суд Мордовии вынес приговор начальнику отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД на 12 лет лишения свободы за получение взятки в размере двух монет BTC, что в пересчете составляет более 2,5 миллионов рублей.
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