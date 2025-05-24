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МВД РФ разрабатывает базовый запрет на выдачу кредитов для защиты от мошенников

МВД РФ разрабатывает базовый запрет на выдачу кредитов для защиты от мошенников

Защитить россиян от мошенников предложили усилением системы ограничений на выдачу кредитов. Замначальника Следственного управления МВД России Даниил Филиппов на киберфестивале Positive Hack Days рассказал о разработке инициативы по тотальному базовому запрету.

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