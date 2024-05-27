Страж ворот «Краснодара» в следующем сезоне наденет футболку ведущего французского клуба

Голкипер российского «Краснодара» Матвей Сафонов переходит во французский «ПСЖ». Как сообщает «РБ Спорт», соответствующая сделка практически завершена, стороны уладили все вопросы и достигли договоренности.
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