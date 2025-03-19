Xbox упомянула Hollow Knight: Silksong в списке игр 2025 года — фанаты замерли в предвкушен...

Xbox упомянула Hollow Knight: Silksong в списке игр 2025 года — фанаты замерли в предвкушенииАнонсированный более шести лет назад экшен-платформер Hollow Knight: Silksong от австралийской студии Team Cherry до сих пор не показался на горизонте предстоящих релизов, но на днях у фанатов появилась новая надежда.