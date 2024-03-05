Китай категорически выступает против сепаратистских действий сторонников "независимости Тайваня" и будет твердо противостоять вмешательству внешних сил -- доклад

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай категорически выступает против сепаратистских действий сторонников "независимости Тайваня", будет твердо противостоять вмешательству внешних сил и способствовать мирному развитию отношений между двумя берегами Тайваньского пролива, говорится в докладе о работе правительства, представленном во вторник на рассмотрение 2-й сессии ВСНП 14-го созыва.