ФСБ рассекретила документы о подготовке абвером детей-сирот для диверсий

Советских детей-сирот готовили в диверсионных школах абвера (орган военной разведки и контрразведки Германской империи, Веймарской республики и нацистской Германии) для шпионажа и диверсий в тылу Красной армии.
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