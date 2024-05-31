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ФСБ рассекретила документы о подготовке абвером детей-сирот для диверсий

ФСБ рассекретила документы о подготовке абвером детей-сирот для диверсий

Советских детей-сирот готовили в диверсионных школах абвера (орган военной разведки и контрразведки Германской империи, Веймарской республики и нацистской Германии) для шпионажа и диверсий в тылу Красной армии.

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Комментарии
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LD
Leon Dan
Зачем их засекретили? На основании чего? Что хотели скрыть? Почему долго думали, чтобы рассекретить?
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