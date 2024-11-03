Школьникам из Подольска ко Дню народного единства вручили первые паспорта

В преддверии Дня народного единства школьникам из Подольска торжественно вручили первые паспорта. Каждый из ребят получил также от главы городского округа Григория Артамонова полное издание «Истории государства Российского» Николая Карамзина.
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