Вдруг не друг: раскол в руководстве Украины лишает ее поддержки Запада

Россия в настоящий момент не видит субстантивных предпосылок для начала переговоров с Украиной, поскольку Киев несуверенен и не может быть состоятельной стороной переговоров, но при этом не отказывается от них, заявили «Известиям» в МИД РФ.
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