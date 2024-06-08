В Ивановской области пресечена незаконная миграция из Афганистана

Задержаны три человека, которые занимались организацией незаконной миграцией.В Ивановской области пресечена деятельность организованной группы, которая занималась организацией незаконного пребывания в России граждан Афганистана.
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