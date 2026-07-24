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Царьград

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Юлия Высоцкая потеряла 28,9 млн рублей на кулинарном проекте

Юлия Высоцкая потеряла 28,9 млн рублей на кулинарном проекте

В 2025 году компания Юлии Высоцкой «Едимдома.Ру» зафиксировала убыток в 28,9 млн рублей, а её выручка сократилась вдвое.

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