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Снукер. Welsh Open. 1/4 финала. Милкинс обыграл Аллена, Тянь Пэнфэй разгромил О’Салливана и другие результаты

В Лландидно прошли партии 1/4 финала снукерного турнира Welsh Open. Снукер Welsh Open Лландидно, Уэльс 1/4 финала Роберт Милкинс (Англия) – Марк Аллен (Северная Ирландия) – 5:1 Джо О’Коннор (Англия) – Пан Цзюньсюй (Китай) – 4:5 Тянь Пэнфэй (Китай) – Ронни О’Салливан (Англия) – 5:0 Шон Мерфи (Англия) – Юань Сиджун (Китай) – 5:0.

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