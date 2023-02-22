Военный аналитик Такахаси: Спецоперация на Украине закончится только по решению Путина

Запад решил предоставить киевскому режиму танки, однако, даже с такой поддержкой у Киева не выйдет повернуть ситуацию в свою пользу, поскольку у России достаточно сил и ресурсов, чтобы довести военную спецоперацию до конца, пишет Mainichi Shimbun.