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Военный аналитик Такахаси: Спецоперация на Украине закончится только по решению Путина

Военный аналитик Такахаси: Спецоперация на Украине закончится только по решению Путина

Запад решил предоставить киевскому режиму танки, однако, даже с такой поддержкой у Киева не выйдет повернуть ситуацию в свою пользу, поскольку у России достаточно сил и ресурсов, чтобы довести военную спецоперацию до конца, пишет Mainichi Shimbun.

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