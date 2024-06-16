Липчанам объяснили, как над регионом могут перехватывать вражеские дроны

Эксперт в telegram-канале «Русское оружие» объяснил, как над европейской частью России, в том числе и над Липецкой областью, экипажи Су-30СМ/1 задействуются для патрулирования низковысотных участков воздушного пространства и перехвата малозаметных БПЛА-«камикадзе».
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