Липчанам объяснили, как над регионом могут перехватывать вражеские дроны

Эксперт в telegram-канале «Русское оружие» объяснил, как над европейской частью России, в том числе и над Липецкой областью, экипажи Су-30СМ/1 задействуются для патрулирования низковысотных участков воздушного пространства и перехвата малозаметных БПЛА-«камикадзе».