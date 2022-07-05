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Перевозки по Волге из Ульяновска в Татарстан планируют восстановить в 2024 году

Перевозки по Волге из Ульяновска в Татарстан планируют восстановить в 2024 году

В Ульяновске планируют восстановить межрегиональные перевозки по Волге в 2024 году — первый метеор должен отправиться в Самарскую область и Татарстан летом 2024 года, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на выставке «Иннопром».

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