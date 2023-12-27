Состояние основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао выросло на $25 млрд в 2023 году

Из опубликованных данных Bloomberg Billionaires Index видно, что Чанпэн "CZ" Чжао, основатель крупнейшей в мире криптобиржи Binance, в 2023 году увеличил свое состояние почти на 25 миллиардов долларов, хотя недавно признал себя виновным по уголовным обвинениям в США и ушел с поста гендиректора криптобиржи.