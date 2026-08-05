В России предупредили о последствиях для Сирии после сокращения закупок нефти

Ничего революционного в том, что США убедили Сирию сократить закупки российской нефти, нет — это очередная манипуляция Вашингтона, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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