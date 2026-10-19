Украинцы должны настраиваться на тяжелую зиму и верить, что они ее переживут. Об этом на площадке Киевской школы государственного управления заявил командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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