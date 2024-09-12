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Карта боевых действий в Курской области: итог контрнаступления ВС РФ 12 сентября

Карта боевых действий в Курской области: итог контрнаступления ВС РФ 12 сентября

Контрнаступление в Курской области принесло значительные успехи ВС РФ. Российские войска продвигаются на ключевых участках фронта, в то время как украинские силы пытаются усилить оборону и провести контрманевры.

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Комментарии
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Надежда Белугина
Думаю, ответить они могут только отрываясь на мирных, что и происходит. Им всё равно, из какого стана гибнут люди России. Их сообщники этот вариант поддерживают.
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16 час.

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