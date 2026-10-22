Ремонт школы в селе Октябрьское Липецкой области обошёлся в 35,5 млн рублей, но сроки были сорваны. После вмешательства прокуратуры нарушения устранили, здание приведено в соответствие с современными стандартами.
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