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ЦСКА сыграл в ретроформе по мотивам сезона-1955/56, когда армейцы выиграли все 28 матчей чемпионата СССР

ЦСКА провел матч Фонбет Чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (1:2) в ретроформе. Эта игра стала для армейцев 1000-й в лиге.

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