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Закон, порядок, государство

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Дальневосточные транспортные полицейские провели «Урок мужества» для ребят из подростково - молоджежного клуба «Вектор» в Хабаровском крае

Дальневосточные транспортные полицейские провели «Урок мужества» для ребят из подростково - молоджежного клуба «Вектор» в Хабаровском крае

Старший инспектор отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Наталья Насонова совместно с инспектором группы социальной работы  ОРЛС УТ МВД России по ДФО Нелли Лукаревской и специально приглашенным гостем старшиной гвардии бронетанковых войск Минпообороны России Денисом Дубининым побывали в гостях у ребят из подростково-молодежного клуба «Вектор».

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