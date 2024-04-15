Дальневосточные транспортные полицейские провели «Урок мужества» для ребят из подростково - молоджежного клуба «Вектор» в Хабаровском крае

Старший инспектор отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Наталья Насонова совместно с инспектором группы социальной работы ОРЛС УТ МВД России по ДФО Нелли Лукаревской и специально приглашенным гостем старшиной гвардии бронетанковых войск Минпообороны России Денисом Дубининым побывали в гостях у ребят из подростково-молодежного клуба «Вектор».