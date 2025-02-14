Начальник Гортранса задержан по подозрению во взятке

Задержан глава екатеринбургского МУП «Гортранс» Сергей Нугаев. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов, сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург.
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