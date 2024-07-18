Участок на месте снесённых нелегальных кафе на Хилокской выставили на продажу

Новосибирцы долгие годы боролись против самовольно построенных и работавших с нарушениями заведений.Накануне у жителей Хилокского жилмассива в Новосибирске случился небольшой праздник – прибывшая с утра строительная техника сровняла с землёй нелегальные кафе, продолжавшие работать и после решений прокуратуры.