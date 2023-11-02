Расписание ряда электричек на Савеловском направлении изменится в ноябре

В ноябре 2023 года поезда на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД) и первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) будут курсировать по измененному расписанию.
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