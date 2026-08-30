Коробченко байдаркаларда ишү буенча Россия беренчелегендә бүләкләү тантанасында катнашты

Казанда каноэ һәм байдаркаларда ишү буенча Россия беренчелеге һәм Бөтенроссия ярышлары уза. Республика көнендә спортчылар 200 метрлы дистанциядә медальләр өчен көрәште.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым