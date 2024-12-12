В Госдуму внесут проект о размещении тревожной кнопки в приложении такси

Заместитель председателя комитета Государственной думы по контролю Дмитрий Гусев, представляющий партию «Справедливая Россия — За правду», планирует внести на рассмотрение законопроект, который обяжет службы такси размещать на главном экране своего приложения кнопку экстренного вызова.