Мария Захарова заявила об отсутствии заражений Эболой среди русских

Мария Захарова сообщила, что среди русских в Демократической Республике Конго случаи заражения вирусом Эболы не зафиксированы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ИК Ушел "целитель" м...
- Африканский союз ...
- Напавшим на сотру...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым