Кому можно помолиться в церковный праздник 6 ноября 2023 года, и что запрещено делать в этот день

Кому можно помолиться в церковный праздник 6 ноября 2022 года, и что запрещено делать в этот день Марина ОнегинаКаждый день отмечается множество различных религиозных и национальных праздников, каждый из которых имеет свои особенности, уникальные традиции, и соблюдение определенных правил и обрядов.
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