Александр Ситников 5 октября 2024 г., 9:14 Укро-СМИ утверждают, что укровермахт был близок к «перемоге», но русские морпехи на 2-х БТР уничтожили бандеровскую колонну из 19-ти танков и БМП На фоне успешного наступления армии России в ДНР мониторинговые каналы, как наши, так и вражеские, достаточно скупо освещают события в Курской области.