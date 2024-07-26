После визита Кулебы в Китай, шайка Зеленского заявила, что готова вести переговоры с Россией. При наличии закона запрещающего вести переговоры с Россией, который никто не отменял.
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После визита Кулебы в Китай, шайка Зеленского заявила, что готова вести переговоры с Россией. При наличии закона запрещающего вести переговоры с Россией, который никто не отменял.
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