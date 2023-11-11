Главный долгострой века обещает скоро открыться: чем удивит Большой египетский музей

Рядом с пирамидами Гизы достраивается современное «чудо» Ровно 20 лет назад правительство Египта объявило результаты всемирного конкурса на проектирование нового музейного комплекса, который должен представить главные сокровища древней цивилизации в двух километрах от пирамид Гизы.