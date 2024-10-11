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Раннее воздействие алкоголя оставляет молекулярную подпись в плаценте плода

Раннее воздействие алкоголя оставляет молекулярную подпись в плаценте плода

Влияние алкоголя на ранних стадиях беременности: новые исследования и перспективы Недавнее исследование под руководством профессора Сержа МакГроу выявило, что воздействие алкоголя на ранних сроках беременности может привести к значительным молекулярным изменениям в плаценте на поздних сроках.

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