Раннее воздействие алкоголя оставляет молекулярную подпись в плаценте плода

Влияние алкоголя на ранних стадиях беременности: новые исследования и перспективы Недавнее исследование под руководством профессора Сержа МакГроу выявило, что воздействие алкоголя на ранних сроках беременности может привести к значительным молекулярным изменениям в плаценте на поздних сроках.