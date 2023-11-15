Под Кременной в ЛНР были взяты в плен два грузинских наемника

Под Кременной в ЛНР в плен к российским бойцам попали два грузинских снайпера-наемника, представляющие иностранный легион Вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск «Центр», выполняющий задачи на данном участке.
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