Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 662 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    френдли файер? 😆Глава Минобразова...
  • Модест
    Ну хоть живой пока.Адвокат заявил о ...
  • Сергей Читалов
    пусть попробуют- с ними будут говорить калибры-когда нас грабят!Кабмин Чехии одоб...

Под Кременной в ЛНР были взяты в плен два грузинских наемника

Под Кременной в ЛНР были взяты в плен два грузинских наемника

Под Кременной в ЛНР в плен к российским бойцам попали два грузинских снайпера-наемника, представляющие иностранный легион Вооруженных сил Украины, сообщил РИА Новости военнослужащий группировки войск «Центр», выполняющий задачи на данном участке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Strannik Mr
Сразу же надо было сделать из этих говнюков груз 200. В плен  эту тварь никогда не брать!
Ответить
18 час.
n
nyha
поменять на жидовские морды...
Ответить
18 час.
алексей шакин
зачем брали в плен?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх