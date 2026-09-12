Чернокожая «Леди в синем»

На Трафальгарской площади в Лондоне 10 сентября 2026 года была торжественно открыта пятиметровая бронзовая скульптура «Леди в синем» (Lady in Blue), созданная американской художницей Чабалалой Селф.
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