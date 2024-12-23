«Куриная слепота» — как диагноз американизму

2 декабря Министерство торговли США добавило больше сотни китайских компаний, занимающихся полупроводниками, в список юридических лиц, на которые распространяются экспортные ограничения и лицензионные требования, поскольку правительство США считает их угрозой своей национальной безопасности.
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