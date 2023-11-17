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Мировое обозрение

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Прагматичный реализм или квасной патриотизм

Прагматичный реализм или квасной патриотизм

Термин «квасной патриотизм» родился ещё в царской России. Его возникновение свидетельствовало о наличии у наших предков изрядного чувства самоиронии, благодаря каковому они, в отличие от большинства наших европейских и азиатских соседей, не скатывались в национальное чванство.

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