Верхние полки произведённых в России вагонов рассчитаны на вес человека до 150 кг

Предельная нагрузка указана в специальном ГОСТе и действует в вагонах всех классов.Верхние полки произведённых в России вагонах поездов дальнего следования рассчитаны на вес пассажира до 150 килограммов, сообщили в пресс-службе "Трансмашхолдинга".