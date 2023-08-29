Царьград

5 850 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    Фантазии это. Пригожин давно ждал такого исхода и всё говорило, что это вот-вот случится. Журналисты на Западе матеры...В гибели Пригожин...
  • Евгений Бут
    Если это так! То по ним надо ,вдарить! А где наши ПВО, чтоб определить откуда был прилет?Из Латвии или Эст...
  • Владислав Петряев
    Гибель Пригожина и его командиров - очередной разыгранный спектакль?Фронт битвы Росси...

Верхние полки произведённых в России вагонов рассчитаны на вес человека до 150 кг

Верхние полки произведённых в России вагонов рассчитаны на вес человека до 150 кг

Предельная нагрузка указана в специальном ГОСТе и действует в вагонах всех классов.Верхние полки произведённых в России вагонах поездов дальнего следования рассчитаны на вес пассажира до 150 килограммов, сообщили в пресс-службе "Трансмашхолдинга".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх