Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Почему рептилоиды не капиталисты

Почему рептилоиды не капиталисты

За кулисами вчерашнего поста разгорелся небольшой спор на тему государственного строя рептилоидов. В массовой культуре рептилоидов часто выставляют капиталистами, кем-то вроде культуртрегеров-англичан из 19-го века, однако в реальности они не капиталисты, у них даже денег нет.

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