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От России такого никто не ожидал: Кремль разрывает главный договор для Германии. Безопасность Европы теперь под вопросом

От России такого никто не ожидал: Кремль разрывает главный договор для Германии. Безопасность Европы теперь под вопросом

Интересная жизнь с Vera Star Вряд ли на Западе кто-то мог представить чем закончится противостояние с Россией.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
...так здорово начинался сей опус и так жидко (как всегда) в отношении поднятой темы закончился😂
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21 мин.
Алексей Сафронов
... неужели &quot;ставить гадов на место&quot; будет тот, кто после подрыва 3-х ниток газопровода хочет поставлять фашистам российский газ? Конечно Нет, ведь вопреки здравому смыслу, как с детства влюблённый в Германию: &quot;он сам обманутым быть рад&quot;!
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10 мин.
Елена Киршанская
Ну так он уже и поставил гадов на место - денонсировал договор. Это означает что бывшая ГДР получила право на выход. А сейчас другие люди, заинтересованные в присоединении этой земли  К СЕБЕ,  абсолютно свободны в своих действиях. Он всем развязал руки. Или вы считаете что Россия опять должна для всех каштаны таскать из огня?  Да фигушки. Теперь пусть сами заботятся о своей дальнейшей жизни. И сами ДАВЯТ своих глобалистов  а мы будем со своими разбираться., не отвлекаясь.
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2 сек.

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