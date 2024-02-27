От России такого никто не ожидал: Кремль разрывает главный договор для Германии. Безопасность Европы теперь под вопросом

... неужели "ставить гадов на место" будет тот, кто после подрыва 3-х ниток газопровода хочет поставлять фашистам российский газ? Конечно Нет, ведь вопреки здравому смыслу, как с детства влюблённый в Германию: "он сам обманутым быть рад"!

Елена Киршанская

Ну так он уже и поставил гадов на место - денонсировал договор. Это означает что бывшая ГДР получила право на выход. А сейчас другие люди, заинтересованные в присоединении этой земли К СЕБЕ, абсолютно свободны в своих действиях. Он всем развязал руки. Или вы считаете что Россия опять должна для всех каштаны таскать из огня? Да фигушки. Теперь пусть сами заботятся о своей дальнейшей жизни. И сами ДАВЯТ своих глобалистов а мы будем со своими разбираться., не отвлекаясь.