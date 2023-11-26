Система ПВО уничтожила 20 украинских дронов над четырьмя областями России

В Туле поврежденный БПЛА врезался в жилой дом, пострадал один человек и остекление трех квартир. Вероятно, это ответ Украины на вчерашнюю масштабную атаку российскими БПЛА ряда областей Украины, считает экспертСбитый украинский беспилотник врезался в многоквартиный жилой дом в Туле.
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