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Система ПВО уничтожила 20 украинских дронов над четырьмя областями России

Система ПВО уничтожила 20 украинских дронов над четырьмя областями России

В Туле поврежденный БПЛА врезался в жилой дом, пострадал один человек и остекление трех квартир. Вероятно, это ответ Украины на вчерашнюю масштабную атаку российскими БПЛА ряда областей Украины, считает экспертСбитый украинский беспилотник врезался в многоквартиный жилой дом в Туле.

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