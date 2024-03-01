1 марта в Рязани задержали сразу несколько пассажирских поездов

Речь идёт о поездах, проезжающих через Рязань-1: Пенза – Москва (опоздание более чем на 2,5 часа), Самара – Москва (опоздание на 41 минуту), Ульяновск – Москва (опоздание на 42 минуты), Казань – Москва (опоздание на 34 минуты).