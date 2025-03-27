Алексей Тан

Реален ли "Четвёртый Рейх"?====================== Есть ТРЕТИЙ РЕЙХ... И ЧЕТВЁРТОМУ НЕ БЫВАТЬ!.... Третий Рейх, он не исчез и не разгромлен!!! а со всем СВОИМ руководством, документами и ФИНАНСАМИ... ПЕРЕБРАЛСЯ... на ИУДЕЙСКИЙ Уолл Стрит США и южной Америки... и СОЮЗ Израиля, с Англией и США... (Уолл стрит и Лондон сити)... ЭТО только лишний раз подтверждает.