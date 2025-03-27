Виктор Анисимов *** Европа вновь бряцает оружием. Заявления западных политиков становятся всё более воинственными, Европу одолевает жажда взять реванш за позорное поражение от Советского Союза 80 лет назад.
Реален ли "Четвёртый Рейх"?
Комментарии
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Алексей Тан
Реален ли "Четвёртый Рейх"?====================== Есть ТРЕТИЙ РЕЙХ... И ЧЕТВЁРТОМУ НЕ БЫВАТЬ!.... Третий Рейх, он не исчез и не разгромлен!!! а со всем СВОИМ руководством, документами и ФИНАНСАМИ... ПЕРЕБРАЛСЯ... на ИУДЕЙСКИЙ Уолл Стрит США и южной Америки... и СОЮЗ Израиля, с Англией и США... (Уолл стрит и Лондон сити)... ЭТО только лишний раз подтверждает.
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