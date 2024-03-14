«Солдат не жалеть, бабы ещё нарожают!»

Маршал Советского Союза Г. К. Жуков и генерал Д. Эйзенхауэр в Ленинграде. Посещение Эйзенхауром Москвы и Ленинграда произошло в середине августа 1945 года после личного приглашения Жукова Чёрный миф «Солдат не жалеть! Бабы еще нарожают!».