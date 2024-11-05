Дмитрий Миляев прибыл с рабочей встречей в Республику Беларусь

В рамках рабочей поездки губернатор Тульской области встретится с руководством Республики Беларусь, чрезвычайным и полномочным послом РФ Борисом Грызловым, проведет переговоров с представителями Правительства страны, а также посетит промышленные предприятия.
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