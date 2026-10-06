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Регионы России

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Прокуратура требует оштрафовать «Ветбиохим» за реализацию недоброкачественной вакцины

Прокуратура требует оштрафовать «Ветбиохим» за реализацию недоброкачественной вакцины

Прокуратура Москвы направила в суд заявление с требованием оштрафовать компанию «Ветбиохим», производителя вакцины для животных «Мультикан», за реализацию недоброкачественных лекарственных средств.

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