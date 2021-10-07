Экономист Ледент заявил, что ввод в эксплуатацию Северного потока — 2 снизит цены на газ

БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток — 2" позволит снизить цены на газ через несколько месяцев, такое мнение РИА Новости высказал старший экономист нидерландского банка ING Филипп Ледент (Philippe Ledent).